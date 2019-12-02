Bakan Albayrak: Ekonomimiz yıllık bazda da büyümeye geçti

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü. Bakan Albayrak, Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Albayrak açıklamasında, çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonominin, yıllık bazda da büyümeye geçtiğini söyledi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.

4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yüzde 5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."