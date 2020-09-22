Bakan Albayrak: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi verilerinin iyi gittiğini açıklayarak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Verilerin iyi gittiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." dedi.

Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.



Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2