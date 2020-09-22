  • $7,642
  • 8,9771
  • 467.896
  • 1094.43
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi
22 Eylül 2020 Salı 11:22 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi

Bakan Albayrak: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdiğini belirterek, "Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi verilerinin iyi gittiğini açıklayarak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah" dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu."

Verilerin iyi gittiğini söyleyen Bakan Albayrak, "Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." dedi.

<p>Adana'nın Seyhan ilçesinde, Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz alkollü araç kullanırken

Polisleri tehdit ederek küfürler savurdu: Alkollü hakim ortalığı birbirine kattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

22 Eylül 2020 canlı altın fiyatları ne kadar?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.