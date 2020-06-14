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  3. Bakan Albayrak duyurdu: Süreç başladı
14 Haziran 2020 Pazar 14:28 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak duyurdu: Süreç başladı

Bakan Albayrak duyurdu: Süreç başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Katılım fonu kurma sürecini başlattık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Hedefimiz Türkiye'yi, İstanbul Finans Merkezi'nin sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirmek.

Türkiye'de katılım finans kuruluşları 2005'te yasal olarak banka statüsü kazanmış, o tarihten bu yana yıllık yüzde 23'lük büyüme hızıyla konvansiyonel bankaları geride bırakmış, aktif büyüklük olarak pazar payı ise yüzde 2,4'ten yüzde 6,5'e yükselmiştir.

Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz.

Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık.

Bakan Albayrak duyurdu: Süreç başladı
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