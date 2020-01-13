Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8686
  • 6,5379
  • 293.287
  • 120249
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak duyurdu! 20 ayın en düşük seviyesinde

Bakan Albayrak duyurdu! 20 ayın en düşük seviyesinde

Bakan Albayrak duyurdu! 20 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız.

2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık.

Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur.


Hazal Kaya doğum kilolarıyla ilgili konuştu, Pınar Altuğ'dan destek geldi!
İrem Helvacıoğlu'ndan aylar sonra gelen 'Sen Anlat Karadeniz' itirafı!
Kitabı yayınlandı, Defne Samyeli aşkı ilk kez ortaya çıktı!
Çağla Şıkel aşk iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliğ

'Param Yok' Diyerek Ekmek Aldığı Fırından Sadaka Kutusu Çaldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Korkunç olay! Kol ve bacakları olmayan ceset bulundu

Denizli'de kayıp olarak aranan genç, parkta ölü bulundu