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  3. Bakan Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek

Bakan Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek

Bakan Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Araklı’da yaşanan sel nedeniyle devletimiz selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir" dedi.

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel ile ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Araklı’da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir."

(DHA)

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