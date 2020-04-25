Bakan Albayrak müjdeyi verdi! 1000 TL yardım yapılacak

Bakan Albayrak şunları söyledi:

Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında aldığımız adımların geldiği noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketimiz üretim gücümüze ve esnafımıza koruma kalkanı sağladı. Bu kapsamda bugüne kadar attığımız adımların toplam tutarı 200 milyar TL’ye ulaştı. Şu anda 4.4 milyon ailemize 1000 lira destek yardımında bulunduk. Kapsama girmeyen ancak gelirini, işini kaybedenlere de bin lira yardım yapacağız .Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı."