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  3. Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
28 Ağustos 2020 Cuma 10:25 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksi %4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik güven endeksi ile ilgili, ""Battık, bittik' lobisi yine üzülecek.Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" açıklamasında bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Ağustos ayında %5,8 oranında artarak 105,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,7 oranında artarak 70,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 94,9 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Ağustos ayında %2,2 oranında azalarak 59,6 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,3 oranında azalarak 85,0 değerini aldı.

BAKAN ALBAYRAK: YOLA DEVAM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin açıklanmasının ardından Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.

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