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Bakan Albayrak başvuru sayısını açıkladı

Bakan Albayrak başvuru sayısını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 1 milyon yazılımcı projesine rekor başvuru geldi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvurunun 1 haftada 451 bine ulaştığını duyurdu.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklaması:

1 Milyon Yazılımcı projemiz, gençlerimizin büyük teveccühü ile karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek.


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