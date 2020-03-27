Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisiyiz!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların taahhütlere aykırı uygulamasıyla karşılaşan vatandaşların, durumlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şikayet hatlarına aktarabileceğini bildirdi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada bankaların, iş dünyasına ve vatandaşlara verdiği dayanışma taahhütlerinin takipçisi olacaklarını vurguladı. Twitter’da yayınlanan inografikle dilekçeyle başvuracak vatandaşlar için iletişim ve adres bilgileri da paylaşıldı. Buna göre “https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/” adresinden, Twitter üzerinden “HmbSosyalMedya” etiketiyle veya “0850 222 23 35” numaralı telefon hattından şikayette bulunmak mümkün.

