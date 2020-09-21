Bakan Albayrak: Avrupa'da tarımda büyüme oranında 2. sırayı elde ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik." dedi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hedefinin dünyada lider ülkeler arasında yer almak olduğunu belirterek, "Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik.

Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak.



Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. �� pic.twitter.com/q5l4eBnUxs — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 21, 2020

Bakan Albayrak, paylaşımında, tarımda Avrupa ülkelerinin 2003-2019 dönemine ilişkin ortalama büyüme hızlarına ilişkin bir tabloya da yer verdi. Buna göre, Slovakya yüzde 7,89'luk büyüme hızıyla listenin ilk, Türkiye yüzde 3,03'lük oranla ikinci sırasında yer alıyor. Türkiye'yi yüzde 2,83 ile Norveç izliyor.

Listeye göre, Danimarka, Almanya ve Belçika gibi ülkelerde ise daralma yaşandı.