Bakan Albayrak: Artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si vatandaşımıza hizmet için harcanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur." dedi.