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  • Bakan Albayrak: Algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!
28 Ekim 2020 Çarşamba 10:39 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!

Bakan Albayrak: Algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!

Ekim ayı ekonomi güven endeksine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" ifadesine yer verdi.

Ekim ayı ekonomi güven endeksine ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor!" ifadesine yer verdi.

Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Farklı siyasi saiklerle bir olup battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor! Ekonomik Güven Endeksi eylülde 88,5 iken ekimde %4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi."
<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/ <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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