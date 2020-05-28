Bakan Albayrak açıkladı! 'Normalleşme için yeni paketler yolda'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hazirandan itibaren normalleşmenin başlayacağını belirterek bu süreçte de yeni destek paketlerinin devreye gireceğinin sinyalini verdi. Bugüne kadar sadece KOBİ'lere dönük 150 milyar lira destek sağlandığını anlatan Albayrak ayrıca 7 milyona yakın vatandaşın da ortalama 6 bin lira kredi kullandırıldığını belirtti. Albayrak “Özellikle iç piyasa ve iç talebin hızlıca iyileşmesi için adımlar atacağız. İç piyasası normalleştirecek teşvik paketlerimiz olacak. Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak" dedi.

UCUZ KONUT KREDİSİ



Albayrak "Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak. Ayrıca turizm destek paketi ve vergide öteleme de dahil yeni adımlarımız olacak. Çünkü dinamik bir süreç yönetiyoruz” dedi.

YENİ MODELE GEÇİŞ



Türkiye, artık rekabetçi kur politikasıyla üretim odaklı üreticilerin desteklendiği yeni bir ekonomik modele geçiyor. Maliyetler ve yatırımların yüksek maliyetli faiz marjlarına değil, düşük marjlarla uzun vadeli ve öngörülebilir ve yatırım iklimine giriyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin kur ve faiz denkleminde uzun yıllardır bağımsız olamadığını anlatan Albayrak “Türkiye bundan böyle yerel para ile borçlanmaya dayalı politika güdecek. Son bir yıldır Türkiye'de kimseye borçlanmıyor. Biz şimdi TL'de yüzde 8'le borçlanıyoruz. Oysa geçmişte Euro bazında yüzde 2 ile borçlanıldı” dedi.

BU YILI POZİTİF BÜYÜMEYLE KAPATIRIZ



Hazirandan itibaren toparlanma yaşanacağını belirten Albayrak Türkiye'nin krizden minimum etkileneceğini söyledi. Albayrak “Bazı otoriteler Türkiye yıl sonunda yüzde 5 küçülecek diyor. Bu krize rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

SWAP İÇİN BİRÇOK ÜLKE İLE GÖRÜŞÜYORUZ



Albayrak, "Swap konusunda birçok ülke ile görüşüyoruz. Swap hususunu yerel paralarla ticaret bağlamında değerlendirmek gerek. Her ülke ile yaptığımız ticarette yerel paraları önceleyeceğiz" dedi. Bakan Albayrak “Ticaret açığı verdiğimiz ülkeler başta olmak üzere adımlar atacağız. Kazan-kazan ilkesiyle hareket edeceğiz” diye konuştu.

BORSA TATİLDEN YÜKSELİŞLE DÖNDÜ

Ekonomilerin açılması ve en kötünün geride kaldığına dair inancı kuvvetlenmesiyle piyasalarda yaşanan iyimser hava devam ediyor. Dünya borsaları dün yükselirken yurt içinde ise piyasalar bayram tatilinden yükselişle döndü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.87 yükseldi. Bu arada borsaya yılın ilk çeyreğinde 396 yabancı, 178 bin 272 yerli olmak üzere toplam 178 bin 668 yeni yatırımcı dahil oldu. Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı mart sonunda 1 milyon 347 bin 388’e ulaştı. Borsa İstanbul’daki yatırımcıların yüzde 99.2’sini yerli, yüzde 0.8’ini yabancı yatırımcılar oluşturdu. Bu kapsamda mart sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 337 bin 244, yabancı yatırımcı sayısı 10 bin 144 oldu.