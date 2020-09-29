  • $7,8355
  • 9,202
  • 478.006
  • 1123.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak açıkladı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek
29 Eylül 2020 Salı 20:45 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak açıkladı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Bakan Albayrak açıkladı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ülke ekonomisinin istikrarı üzerine paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

<p class='MsoNormal'>Peki, Türk ekonomisi bu seneyi nasıl kapatacak? Türkiye’nin ekonomide 20

Yeni ekonomi paketinde hangi başlıklar var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'u dolu vurdu

Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.