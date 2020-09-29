Bakan Albayrak açıkladı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerini kullandı.

2021-2023 dönemini açıkladığımız

Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.

İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!���� pic.twitter.com/AVROTxmhIv — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020