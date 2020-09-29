29 Eylül 2020 Salı 20:45 | Son Güncelleme:
Bakan Albayrak açıkladı: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ülke ekonomisinin istikrarı üzerine paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerini kullandı.
2021-2023 dönemini açıkladığımız— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.
İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!���� pic.twitter.com/AVROTxmhIv