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  3. Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçiler 3,5 milyar lira kazanacak

Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçiler 3,5 milyar lira kazanacak

Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçiler 3,5 milyar lira kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçilere yönelik önemli açıklamada bulundu. Bakan Albayrak "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." dedi.

Bununla birlikte Bakan Albayrak "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak" açıklamasını yaptı.


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