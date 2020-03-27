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  3. Bakan Albayrak açıkladı! "2547 firma incelendi! Savcılıkla paylaşıldı"

Bakan Albayrak açıkladı! "2547 firma incelendi! Savcılıkla paylaşıldı"

Bakan Albayrak açıkladı! "2547 firma incelendi! Savcılıkla paylaşıldı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı.

MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız."


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