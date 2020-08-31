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  3. Bakan Albayrak: 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:07 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız

Bakan Albayrak: 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız

Türkiye ekonomisinin salgın sürecindeki performansı belli oldu. Ekonomi nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüme rakamlarıyla ilgili, "Yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 küçüldü.

Ekonomi nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçülme kaydetti.

Ekonomistler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yüzde 11 daralmasını bekliyordu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyümüştü.

"2021'E PANDEMİNİN İZLERİNİ SİLEREK GİRMEKTE KARARLIYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklamada bulundu. 

Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi." dedi.

"PANDEMİNİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ"

Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam ve dinamiklerinin kuvvetli olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah ‘V’ çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz" açıklamasında bulundu. 

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