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  3. Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir
09 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir

Bakan Albayrak: 2021'de yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebilir

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Bloomberg News'e önemli açıklamalarda bulundu. 2021 yılında yüzde 5'in üzerinde büyüme gelebileceğini kaydeden Bakan Albayrak, koronavirüs salgınında 2. dalga olmazsa yılın ikinci yarısında 'V' şeklinde toparlanma beklediklerini belirtti. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, yeni güzel haberler geleceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ikinci yarıda 'V' şeklinde toparlanma beklediklerini belirtirken, cari dengenin ise rekabetçi kur politikası ile korunacağını kaydetti. Bakan Albayrak Merkez Bankası'nın gerekli adımları eş güdümlü olarak atmayı da sürdüreceğinin altını çizdi.

Bloomberg News'e değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısında 'V' şeklinde toparlanma beklediklerini kaydetti.

Bakan Albayrak ikinci dalga olmaması halinde 2021'de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme gelebileceğini de vurguladı.

Cari dengenin rekabetçi kur politikası ile korunacağını da dile getiren Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın ise gerekli adımları eş güdümlü olarak atmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

Bakan Albayrak 5-10 yıllık menkul kıymetlerin de yeniden başlatılacağını duyurdu.

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