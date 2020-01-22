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  3. Bakan Albayrak: 2020 ertelenen yatırımların hayata geçirileceği yıl olacak

Bakan Albayrak: 2020 ertelenen yatırımların hayata geçirileceği yıl olacak

Bakan Albayrak: 2020 ertelenen yatırımların hayata geçirileceği yıl olacak

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde devam ediyor. Türkiye'nin bu yul Davos'a daha pozitif bir süreçle geldiğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının ertelenen yatırımların hayata geçirileceği bir yıl olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye bu yul Davos'a daha pozitif bir süreçle geldi.

Ataklardan ne kadar güçlü çıkarsak ataklardan o kadar hızlı çıkarız.

TL'nin getirisinin öne çıktığı bir yılı geride bıraktık.

2020 ertelenen yatırımların hayata geçirileceği yıl olacak.

Ayrıntılar geliyor...


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