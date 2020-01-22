Bakan Albayrak: 2020 ertelenen yatırımların hayata geçirileceği yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye bu yul Davos'a daha pozitif bir süreçle geldi.

Ataklardan ne kadar güçlü çıkarsak ataklardan o kadar hızlı çıkarız.

TL'nin getirisinin öne çıktığı bir yılı geride bıraktık.

2020 ertelenen yatırımların hayata geçirileceği yıl olacak.

Ayrıntılar geliyor...