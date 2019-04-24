Bakan açıkladı: Türkiye ile Azeybaycan ortak üretecek

laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonların ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi"



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