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  3. Bakan açıkladı: Türkiye ile Azeybaycan ortak üretecek

Bakan açıkladı: Türkiye ile Azeybaycan ortak üretecek

Bakan açıkladı: Türkiye ile Azeybaycan ortak üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonların ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" açıklamasında bulundu

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laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,  "Bakanlığa bağlı TÜDEMSAŞ tarafından üretilen 150 milli ve yerli yük vagonu, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Hattı'nda şu anda yük taşıyor. Azerbaycan ve Türkiye olarak Azerbaycan'da imalathane kurup bu hatta işletilecek yük vagonların ortak olarak üretilmesi konusu projelendirildi" 
 
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