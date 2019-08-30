Bahamalar'daki kruvaziyer limanını Türkler işletecek

Dünyanın önde gelen kruvaziyer destinasyonları arasında yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı’nın 25 yıl işletilmesine yönelik imtiyaz sözleşmesi, Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding’le Bahamalar Devleti arasında imzalandı. 2018’de 3.7 milyon yolcu trafiğine ulaşan liman, Global Ports Holding’in hizmet verdiği yolcu sayısında yaklaşık yüzde 50’lik bir artış sağlayacak. Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, törende şunları söyledi:

16 MİLYAR DOLAR KATKI

“Nassau Kruvaziyer Limanı’nın küresel liman ağımıza katılmasıyla Amerika Kıtası’nda Karayipler odaklı büyüme stratejimizi daha büyük bir adım atarak başarıyla uyguluyoruz. Yatırımların tamamlanmasının ardından limanın 25 yıllık işletme süresi sonunda Bahamalar ekonomisine toplam 16 milyar dolarlık katkıda bulunmasını bekliyoruz. ” Kruvaziyer liman işletmeciliğinde küresel çapta deneyim ve know-how’da tek olduklarını vurgulayan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın da, halen 9 ülkede 15’i kruvaziyer ve 2’si ticari olmak üzere toplam 17 limanın portföylerinde bulunduğunu hatırlatarak, “Nassau, küresel ağımızdaki en büyük liman olacak” dedi.

250 MİLYON DOLAR YATIRIM

Global Ports Holding liderliğinde kurulan Nassau Cruise Port Ltd. tarafından 25 yıllığına işletilecek kruvaziyer limanına 250 milyon dolara yakın yatırım yapılacak. Açıklamaya göre, yatırımlarla limanın hizmet verdiği gemi ve yolcu kapasitesi artacak. Ayrıca yeni bir ikonik terminal binası, etkinlik ve eğlenceyle yeme-içme alanlarının inşasının yanı sıra mevcut perakende satış alanları yenilenecek. Liman, Nassau şehir merkezinin yenilenmesi görevini görecek.

20 BİN KİŞİ FONDAN HİSSE ALABİLECEK

Nassau Cruise Port Ltd.’de Global Ports Holding’in ortakları Bahamalar Yatırım Fonu ve bir vakıf olan YES Foundation oldu. Fon, Nassau Kruvaziyer Limanı sayesinde ülke halkına, ülke tarihinin en büyük yatırım imkanını sunacak. 400 bin nüfuslu ülkede yaklaşık 20 bini aşan kişiye fondan hisse alma imkanı verilecek. Nassau Cruise Port Ltd. tarafından kurulan YES Foundation ise gelirlerini Bahamalar gençliğine yönelik eğitim ve kişisel gelişim programlarının finansmanında kullanacak.

ŞEHRİMİZ SIÇRAMA YAPACAK

Bahamalar Başbakanı Dr. Hubert Minnis de şöyle konuştu: “Nassau’nun giriş kapısı olan limanımız ikonik ve bütün dünya tarafından tanınan bir çehreye bürünecek. Nassau, daha canlı bir şehir olma yolunda sıçrama yapacak. Global Ports Holding’in büyük bir uluslararası ünü bulunuyor.”