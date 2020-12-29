Bağkur pirimi 2021 ödeme miktarı yoğun ilgi gören başlıklarından oldu. İş yeri sahiplerinin kendi için açtıkları Bağkur ile beraber sağlık ve emeklilik hizmetinden yararlanılıyor. Yeni yılda asgari ücretlerin artması sonucu Bağkur pirimi 2021 ücretleri de değişiklik gösterecek. Peki, Bağkur pirimi 2021 ne kadar, kaç lira? Bağkur pirimi hesaplama nasıl yapılır?

BAĞKUR PİRİMİ 2021 NE KADAR, KAÇ LİRA?

Bağkur primleri 2021 yılında indirimli ve indirimsiz olarak değişiyor. İndirimsiz 1234,25 TL, indirimli olarak ise 1055,36 TL miktarında ödenecek. Bu oran, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret üzerinden belirlendi.

BAĞKUR PİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bağkur'a bağlı olanlar için pirim hesaplama tam ay üzerinden yapılmaktadır.

Sigorta primi, sigortalının seçtiği, intibak ettirildiği veya yükseltildiği gelir basamağının %20’sinden,

Sağlık sigortası primi, ilk sekiz basamakta bulunan sigortalılar için sekizinci gelir basamağı tutarının % 20 si, dokuz ve daha yukarı basamakta bulunan sigortalılar için bulundukları gelir basamağı tutarının % 20’sinden,

Giriş keseneği, ilk defa sigortalı olanların seçtikleri veya intibak ettirildikleri gelir basamağı tutarının %25’inden,

Basamak yükseltme farkı, sigortalının yükseldiği gelir basamağı ile daha önce bulunduğu gelir basamağı arasındaki farktan oluşur.

BAĞ-KUR’DAN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Kurumu altında SSK yani 4A, Bağ-Kur yani 4B, emekli sandığı yani 4C’li çalışanlar mevcuttur. Bu çalışanlar emeklilikleri için gün sayarken aynı zamanda nasıl emekli olacaklarını hakkında da çeşitli araştırmaları yaparak bu şartları yerine getirmek için uğraşırlar. Son dönemlerde özellikle Bağ-Kur çatısındaki vatandaşlar yani herhangi bir iş yerinde ya da kamu kurumunda çalışmayan, kendileri için çalışan ve serbest meslek sahibi vatandaşlar emeklilikleri için gereken şartları araştırmaktadır.