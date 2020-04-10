Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?

Bağkur emeklileri bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. "Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi yattı mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Coronavirüs salgını nedeni ile emeklilere her sene ödenen bayram ikramiyelerinin bu sene erken ödeneceği duyurulmuştu. SSK emeklisine bayram ikramiyeleri 7 Nisan'da yatırılmaya başlandı.

BAĞKUR BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

SSK EMEKLİSİ BAYRAM İKRAMİYELERİ YATTI MI?

4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan, 23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan, 25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da yatırıldı.

Vatandaşlar, ikramiyelerini hesaplarından çekebilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

2020 Emekli bayram ikramiyesi için yararlanabilecek olan vatandaşlar şu şekilde;

– SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve Harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri