Bağışıklığı güçlendiren arı ürünlerine talep patlaması

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Doktorlar sık sık koronavirüse karşı alınabilecek en iyi önlemin ‘bağışıklığı güçlü tutmak’ olduğunu ifade ederken, Türkiye’de ve dünyada bağışıklık güçlendirici ürünlere talep patladı. Portföyünde arılardan üretilen propolis, arı sütü, ham bal gibi ürünleri barındıran Bee’o markasının kurucusu gıda yüksek mühendisi Aslı Elif Tanuğur, son bir ayda 4-6 kat taleple karşılaştıklarını, gelen siparişlere yetişemeyip, çift vardiya üretime geçtiklerini ifade etti.

13 ÜLKEYE DE YOLLUYOR



Aralarında virüsün hızla yayıldığı Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya’nın da bulunduğu toplam 13 ülkeye Bee and You markasıyla ihracat yaptıklarını ifade eden Tanuğur, aynı talep patlamasının yurtdışında da yaşandığını ifade etti. Markanın çatısı altında toplamda 40’a yakın bağışıklık güçlendirici ürünleri olduğunun altını çizen Tanuğur, “Normal koşullarda aylık satışımız ortalama 100 bin paket. Fakat şimdi rakamlar çok yükseldi. Vardiya sayısını artırdık ama yine de talebi karşılayamıyoruz. 3 vardiyaya da çıkabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Tanuğur ayrıca, bu yıl 10 milyon TL yatırımla yüzde 30 kapasite artışına gideceklerini sözlerine ekledi.

DÜNYADA İKİNCİYİZ



Türkiye’nin dünyanın en büyük ikinci arıcılık ülkesi olduğunu hatırlatan Tanuğur, “Türkiye’de 20 milyon arı kovanı var. Ülkemizin arıcılık potansiyeli çok yüksek. Çünkü endemik bitki türlerimiz fazla. Bu yüzden de Anadolu’da üretilen arı ürünlerinin kalitesi ve rahiyası dünyanın hiçbir yerinde yok. Biz de Anadolu propolisini dünyaya tanıtıp, arı ürünlerinde dünya markası olmayı hedefledik” ifadelerini kullandı.

SAHTE ÜRÜNLER AKIN ETTİ



Bee’o’nun 2019 yılı cirosunun 40 milyon TL olduğunu, rakamın bu sene 70-75 milyon TL’ye çıkmasını beklediklerini anlatan Tanuğur, Türkiye piyasasındaki en büyük sorunun sahte ürünler olduğunu vurguladı. Tanuğur, “Özellikle son dönemde sahte ürünler piyasaya akın etti. 40 milyon dolarlık pazarın çoğu sahte ürünler. Çin’den gelen kalitesiz ürünler de propolisin güvenilirliğini sarsıyor” değerlendirmesinde bulundu.