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  3. Babaannesinin bazlamasıyla kahvaltıda marka haline geldi

Babaannesinin bazlamasıyla kahvaltıda marka haline geldi

Babaannesinin bazlamasıyla kahvaltıda marka haline geldi

İzmirli Sinem Tuncer, babaannesinin çocukken kendilerine yaptığı bazlamayı marka yapıp, kahvaltı hizmeti veren işletmeler arasında aranan bir isim oldu.   

İzmirli öğretmen bir anne babanın kızı olan Sinem Tuncer'in kurduğu Çeşme Bazlama Kahvaltı, ayda 15 bin kişiye kahvaltı hizmeti verir hale geldi. Çocukken babaannesinin kendisine yaptığı nefis bazlamalardan yola çıkarak markayı kurduğunu anlatan Tuncer, “Şu an annem Nurten Hanım’la birlikte İzmir Çeşme’de 2, İstanbul Nişantaşı’nda 3 şubeyle kahvaltı hizmeti veriyoruz” dedi. 

ÇİFTÇİYE KATKI SAĞLIYOR 

Kahvaltılıkların günlük ve ya haftalık olarak Anadolu'dan getirtildiğini anlatan Tuncer şunları kaydetti: “Türkiye’nin dört bir yanından 25 farklı tedarikçimiz var. Biz büyüdükçe Anadolu’da ürünlerini sadece bize satan çiftçiler oluşmaya başladı."

150 KİŞİ ÇALIŞIYOR 

Mücadeleyi hiç bırakmayan bir anne kızın, bugün 150 kişiyi aşkın kadrosuyla büyük bir aileye dönüşen markası Çeşme Bazlama Kahvaltı, ayda 15.000’i aşkın misafiri ağırlıyor. Çeşme Bazlama Kahvaltı markası, beşinci şubesini 2019 yılı Haziran ayında Çeşme’de bulunan Alaçatı Port’ta açarak, en güncel yatırımını marka hikayesinin kurulduğu bölgeye yaptı. 

 

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