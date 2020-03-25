Ayrım gözetmeden tüm esnafa 50 bin TL

Halkbank, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini bildirdi. Açıklanan yeni “Esnaf Destek Paketi”yle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam edecek. Paket kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlandı. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecek. Esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin lira limitli işletme kredisi kullandırılması amaçlandı. İşletme kredisi yanında 3 ay ödemesiz dönemli, 12 aya kadar vadeli, 25 bin liraya kadar limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkarlar mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecek, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecek.

TESK: TÜM BANKALAR HALKBANK’I ÖRNEK ALMALI



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkârların da imkânlardan istifade edebilme imkânı verilmesi sebebiyle Halk bankasının örnek alınmasını istedi.

PİYASA RAHATLAR



TESK Başkanı Palandöken “Halkbank’a tarafından esnaf ve sanatkârımız için uygulamaya koyduğu yeni kredi modelini tüm bankalarımız örnek almalıdır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak 25 bin liralık işletme kredisini tüm bankalarımız da kullandırırsa piyasalar kısa sürede rahatlar. En önemlisi ekonomimiz kısa sürede düzelme sürecine girer” dedi.

BALİ: HER TÜRLÜ İLAVE DESTEĞİ ALACAĞIZ



Salgının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ilk özel banka olan İş Bankası’nın Genel Müdürü Adnan Bali, olağanüstü süreci aşmak için ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışını sürdüreceklerini vurguladı ve “Bu kapsamda da ihtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız” dedi. Bali “Ekonomiye destek paketi ile firma ve gerçek kişilerin vadesi gelen borçlarını erteliyor, ilave limitlerle destekliyoruz” diye konuştu.

BANKALARIN DESTEK PAKETİ BÜYÜYOR



Salgının ekonomiye etkilerini azaltmak için paket açıklayan bankaların sayısı artıyor. Dün de Garanti, TEB, Şekerbank, AlternatifBank ile Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar Türkiye Finans, Albaraka, Kuveyt Türk 6 aya kadar yeniden yapılandırma, 3 aylık maaş kredisi ve kredileri erteleme imkanı sundu. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, iş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Finansbank ve Denizbank ise önceki gün ilk adımı atmıştı. Bu arada Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) yaptığı açıklamada ülke ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde çalışması için üzerlerine düşeni yapacaklarını duyurdu.