AYNES, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı

Aynes, dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı oldu. Dünya genelinde 160’ın üzerinde ülkede 10 binden fazla şirket ve 3 binden fazla şirket dışı kurumun üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) , şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke’ye uyumlu hale getirmek için desteklemektedir. Aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için de iş dünyasına bir platform oluşturmakta ve rehberlik etmektedir.

Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak, hangi sektörde olursa olsun bütün şirketlerin sorumluluğudur. Bu büyümeyi sağlamak adına çevresel ve sosyal konularda belli ilkelere uymak da kaçınılmazdır. Aynes olarak, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında 10 İlke’ye uyulacağının sözünü verdiklerini ileten Aynes Gıda CEO’su Sn.Murat Hocalar; öz değerleriyle var olmanın bilincinde bir kurum olduklarını ve dünyaya karşı sorumluluklarını unutmadıklarını bildirdi. Yalnızca kendi sektörleri için değil dünya için faydalı olma vizyonuyla hareket ettiklerini ve bu sözleşmeye imza atmış olmaktan gurur duyduklarını ekledi.