Aylık 6 bin TL maaşla eleman bulamıyorlar

Sektör temsilcileri, ara eleman ve teknik personel konusunda yaşadıkları büyük sıkıntıları zaman zaman yüksek sesle dile getiriyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarbekir'de 6 bin TL maaşla usta bulmakta zorluk çektiklerini ifade etti ve sanayide çalışmanın ve iyi maaş almanın gençlere mümkün olduğunu anlatmak zorunda olduklarını söyledi.

"40 BİN LİRA MAAŞ ALAN VAR"

Zeki Sarbekir "Sanayide, dünya ile rekabet eden bir teknoloji ve bilgiye sahibiz. Ancak hatlarda çalıştıracak ara eleman bulamıyoruz. Şu anda Türkiye'de üniversite mezunları 2 bin 500-3 bin lira maaşla işe giriyor. Biz ustalara 5-6 bin lira veriyoruz. Hatta bazı sektörlerde 40 bin lira alan ustalar olduğunu duyuyoruz. Ama, yok! Ustaların mühendislerden daha fazla kazanmasına rağmen, toplumda şöyle bir algı var, Anadolu Lisesi iyidir. Oysa buradan mezun olanların bir kısmı üniversiteye yerleşirken, büyük kısmı mesleksiz kalıyor. Diğer taraftan meslek lisesinden mezun olan da gidiyor, AVM'de güvenlik görevlisi oluyor, bu işleri yapmak istemiyor" dedi.

"MESLEK LİSELERİNE KARŞI OLUMSUZ ALGI VAR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; okullara bakış açısının değiştirilmesi ve bunun topluma iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Sarıbekir "Meslek liselerine karşı sebepsiz bir olumsuz algı var. Sanki daha başarısız öğrencilerin tercih ettiği okullar gibi... Oysa diploma alıp işsiz kalmak veya hakkının çok altında kazanmak da var. Askerliği daha az yapması için bile üniversiteye gidenler var! Toplum bu konuda bilinçlendirilmeli. İki şey yapmalıyız. Çocukları meslek lisesinde okumaya ikna etmek. Ve oradan mezun olduktan sonra çalışacakları yerin iyi bir yer olduğu, üniversiteye gitmenin her şey olmadığını anlatmak. İleride iyi maaşla işe gireceklerini bilsinler" diye konuştu.

"TEŞVİK İÇİN AKADEMİ KURDUK"

Sarıbekir, sektörlerinde kalifiye personele yönelik sektörel eğitim ihtiyaçlarının tek bir çatı altında toplanması amacıyla 2014 yılında Ambalaj Akademisi'ni kurduklarını söyledi. Sarıbekir, "Akademide, birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler veriyoruz. Silivri Anadolu Endüstri Meslek Lisesinde de iki atölye yaptık. Şimdi bir yer daha yapıyoruz. Okulun hamisi olduk. Gençleri teşvik ediyoruz. 'Mesela meslek lisesinden mezun olan çocuk işe girdiğinde, brüt maaşının tamamını alsın' gibi maddeler üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Türkiye Gazetesi)