02 Ocak 2021 Cumartesi 09:59 | Son Güncelleme:
Aydın Söke'de 973 bin TL'ye icradan satılık besihane
Aydın İli, Söke İlçesi, Pamukçular mahallesinde yer alan betonarme tek katlı idari bina ve çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon besihane ve betonarme sağım hane ve tarla vasfındaki gayrimenkul 973 bin 876 TL'ye icradan satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aydın İli, Söke İlçesi, Pamukçular mahallesinde yer alan gayrimenkulün satışı açık artırma suretiyle yapılacak.
Gayrimenkulü satın almak isteyenler birinci satış günü 01/03/2021 günü 12:35 - 12:40 arası ile ikinci satış günü 29/03/2021 günü 12:35 - 12:40 arası ihaleye katılabilecek.