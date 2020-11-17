Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli atıldı... Kapıkule'den Akdeniz'e kesintisiz otoyol

Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ‘Yol medeniyettir’ vizyonu doğrultusunda 18 yıldır ülke ulaşımını şahlandırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Kapıkule’den başlayıp, Marmara ve Ege bölgelerini kat ederek Akdeniz’e ulaşacak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek son halka olan Aydın-Denizli Otoyolu şimdiden milletimize hayırlı uğurlu olsun. Reform niteliği taşıyan projelerle ülkemizin her bir noktasını birbirine yaklaştırırken, Avrasya Bölgesi’ni önemli ticaret ve seyahat rotalarına bağladık. Karayolları projelerimizi ülkemizin tüm bölgelerini ve tüm şehirlerini kalkındırma hedefine uygun olarak hayata geçirdik. Tünellerle dağları deldik, köprülerle akarsuları geçtik. Marmara Bölgesi’nde dairesel bir karayolu ağını tamamladık.”

TURİZM MERKEZLERİ İÇİN KOLAYLIK



Bakan Karaismailoğlu, “Turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlenmiştir. Şimdi, otoyol ağını Aydın ve Denizli üzerinden Antalya’ya kadar ulaştıracak çalışmalar neticesinde daha da güçlenecek ve Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşım çok daha kolaylaşacak. Bölgenin en önemli ihracat merkezi konumundaki İzmir Limanı’na, Denizli üzerinden sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede nakledilmesi sağlanacak” dedi.