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  3. Ayçiçeğine enflasyonun 2 katı fiyat desteği geldi
24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:48 | Son Güncelleme:

Ayçiçeğine enflasyonun 2 katı fiyat desteği geldi

Ayçiçeğine enflasyonun 2 katı fiyat desteği geldi

Konya Şeker geçen yıl açıklanan ayçiçeği taban fiyatına göre alım fiyatlarını 40 yağ için yüzde 25.25, 44 kg yağ için yüzde 24 artırdı. Konya Şeker, 8 nem 40 yağ ayçiçeği için üreticiye ton başına 3.150 TL, 44 yağ 8 nem ayçiçeği için ton başına 3.304 TL, 8 nem 50 yağ için 3.536 TL ödeyecek.

ALIMLARA BAŞLADI

Üreticiye bu sene vadeli ödeme seçeneği de sunacak olan Konya Şeker, 30, 60 ve 90 gün vadeli ürün bedeli ödemelerinde üreticiye ton başına 30 gün vadede 50 TL, 60 gün vadede 100 TL, 90 gün vadede 150 TL ilave ödeme yapacak. Şirket, haftasonu ayçiçeği alımına başladı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Açıkladığımız fiyat yüzde 11.76 olan yıllık enflasyonun 2 katından fazla, 2019 yılı ortalama dolar kurundaki artış oranıyla hemen hemen aynı seviyede” ifadelerini kullandı.

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