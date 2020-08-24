Ayçiçeğine enflasyonun 2 katı fiyat desteği geldi

ALIMLARA BAŞLADI



Üreticiye bu sene vadeli ödeme seçeneği de sunacak olan Konya Şeker, 30, 60 ve 90 gün vadeli ürün bedeli ödemelerinde üreticiye ton başına 30 gün vadede 50 TL, 60 gün vadede 100 TL, 90 gün vadede 150 TL ilave ödeme yapacak. Şirket, haftasonu ayçiçeği alımına başladı. PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Açıkladığımız fiyat yüzde 11.76 olan yıllık enflasyonun 2 katından fazla, 2019 yılı ortalama dolar kurundaki artış oranıyla hemen hemen aynı seviyede” ifadelerini kullandı.