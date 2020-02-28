Ayağa kalkan Naksan'da toplu sözleşme sevinci

SERDAR SAĞLAM

Yaklaşık 4 yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda yönetilen Naksan Holding, Hak-İş Konfederasyonu’yla 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladı. 2 bin 199 çalışanın yararlanacağı sözleşmede ilk yıl zammı yüzde 11.84 olurken, 2. yıl TÜFE artı bir puan 3. yıl yine TÜFE artı bir puan zam verilecek. Ayrıca Naksan çalışanları ilk kez ikramiye hakkı da kazandı. Toplu sözleşme Naksan’ın Gaziantep’teki halı fabrikasında TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında işçilerin de katıldığı törenle imzalandı.

7.5 MİLYAR TL BORÇ



Muhiddin Gülal, halı sektöründeki ilk sendikal anlaşmayı yaptıklarını belirtti. “Naksan’ı devraldığımızda işçilerin maaşları ödenmeyecek durumdaydı” diyen Gülal, holdingin şu anki borcunun 7.5 milyar TL olduğunu ifade etti. İçi boşaltılmış bir grupla karşı karşıya olduklarını belirten Gülal, şöyle devam etti: “TMSF’nin kendi bankasından (Birleşik Fon Bankası) 130 milyon TL işletme sermayesi koyduk ve bu firmaları ayaklandırdık. Bugün toplam cirosu 2 milyar 46 milyon TL’ye ulaştı.”

İŞÇİLERE İLK KEZ İKRAMİYE VERİLECEK



Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da, şunları söyledi: “İlk defa arkadaşlarımıza ilk yılda 30, ikinci yılda 45, üçüncü yılda 60 günlük ikramiye verilecek. Bir kısım sosyal yardımlar da olacak. Yıllık izinlerde artışlar var. Bugün bizim için tarihi bir gün. Bu toplu sözleşme Gaziantep’teki şirketler için örnek.”