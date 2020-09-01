Avrupa'ya yerli forma

Şampiyon Başakşehir’in, önümüzdeki 2 sezon boyunca forma ve spor giyim sponsoru tamamen yerli ve milli marka olan ‘bilcee’ oldu. Forma sponsorluğu anlaşmasını geçen hafta imzalayan Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce, kendi yerli markası bilcee ve üretimini yaptıkları İtalyan Macron markasıyla pazar payını sürekli yükseltiklerini söyledi. Halen Macron olarak Gençlerbirliği, Trabzonspor’la tüm futbol hakemlerini giydirdiklerini belirten Bilce, formalarını Avrupa’ya taşımak istediklerini söyledi.

HAKEMLER DE GİYİYOR



Bilce, “Futbol, voleybol ve basketbol branşlarındaki takımlarla işbirliğimiz var. Başakşehir, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi maçlarına bizim ürünlerimizle çıkacak. Fenerbahçe Opet kadın ve Fenerbahçe HDI Sigorta erkek voleybol takımlarını da giydiriyoruz. Bu yıl ligdeki hakemleri de giydireceğiz” dedi.

İTALYAN BASKET LİGİNDE



Trabzonspor, Yeni Malatya Spor, Altınordu, Adana Demirspor ve Samsunspor gibi kulüplerle işbirliği yaptıklarını anlatan Bilce “Yurtdışında, İtalya Birinci Basketbol liginde oynayan Torino kulübünün resmi giyim sponsoru olduk. 2020-2021 sezonundan başlamak üzere 2 yıllık anlaşma yaptık. Ayrıca kulüp mağazalarında satılacak lisanslı ürünleri de üreteceğiz” diye konuştu.

EŞOFMANI ASKERDE GÖRDÜM



Bilce, şöyle konuştu: “Ben büyürken spor giyim, eşofman nedir bilmezdik. Eşofmanı ilk kez Zonguldak’ta askerde gördüm. Yıllar sonra İstanbul’da tekstil atölyesinde aldığımız ilk iş eşofman üretimi oldu. 2017’de İtalya’nın ünlü markası Macron ile güç birliğine gittik ve onlarla on yıllık bir lisans anlaşması imzaladık.”