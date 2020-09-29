Avrupa'ya havayı temizleyen perde, antiviral nevresim

Pandemiyle birlikte dünyada teknik tekstilin yıldızı parladı. Maske ve tulum yapımında kullanılacak antibakteriyel, antiviral iplik ve kumaşlar her zamankinden daha değerli hale geldi. Uzun süredir teknik tekstil yatırım yapan Zorlu Tekstil de bu dönemde hızlı bir şekilde odağını sağlık sektörüne çevirdi. Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, şu anda grup ihracatının yüzde 10’unun maske satışından geldiğini belirterek, “DRY TOUCH® adını verdiğimiz terletmeyen ve nefes aldıran teknik tekstil kategorisindeki kumaşlarımızla maskeler ürettik. Antibakteriyel maskenin yanı sıra antiviral maske de üretiyoruz. Son olarak hazır giyim devi Marks&Spencer’a 5 milyon antibakteriyel maske gönderdik” diye konuştu.

YENİ TALEPLERE HAZIRIZ



Dünya sağlık sektöründeki akıllı tekstil ürünleri talebine hızlı bir şekilde cevap verecek üretim ve inovasyon kapasitesine sahip olduklarını anlatan Altın, “Ürünlerimizi çeşitlendirerek, İngiltere’ye havayı temizleyen perde, Avrupa’ya antiviral, antibakteriyel nevresim göndermeye başladık. Zor tutuşan, ısıyı ya da soğuğu geçirmeyen, elektromanyetik dalgalara kalkan olan birçok ürünümüzle gelecek taleplere hazırız” ifadelerini kullandı. Bu yıl 2019 cirosunun yüzde 10-15 üzerine çıkacaklarını söyleyen Altın, “İhracat pazarlarında Almanya başta olmak üzere İspanya, İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka’nın da aralarında bulunduğu Avrupa bölgesinde hızlı bir toparlanma görüyoruz. Buradan aldığımız cesaretle 65 milyon dolara yakın bir yatırım planladık” dedi. Altın, şunları söyledi:

PET ŞİŞEDEN İPLİK



Toplam 50 milyon TL’lik yatırımla doğadan toplanmış pet şişelerden geri dönüştürülmüş polyester iplik üretimi gerçekleştirecek bir tesis kuracağız. H&M, ZARA, IKEA gibi markalar önümüzdeki yıllarda yüzde 100 geri dönüşümlü ürün kullanmaya hazırlanıyorlar. Biz de şimdiden alt yapımızı, teknolojimizi buna hazırlıyoruz” şeklinde konuştu. Altın yeni fabrikada 150 kişilik ek istihdam sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN SAĞLIK YARIN SAVUNMA



Türkiye'nin tekstilde en büyük ihracatçılarından biri olan Zorlu Tekstil, Türkiye’de 14 şirketiyle faaliyet gösteriyor. Necat Altın, “Bu dönemde de hastane ve sağlık tekstiline odaklanarak, bütün gücümüzü buna yönlendirerek kendi yol haritamızı revize ettik. Bu, bugün sağlık sektörü oldu, yarın savunma sanayi, güvenlik ya da giyilebilir teknolojiler olabilir” diye konuştu.

2025’E KADAR CİRO KATLANACAK



Tekstilin geleceğinin de yeni nesil tekstil yatırımlarında olduğunu dile getiren Altın, “Akıllı ve sürdürülebilir tekstilin ciromuzdaki payını 2025’te yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Altın ayrıca bu sene 600 milyon dolar civarında gerçekleşeceği öngörülen grup cirosunu, 2025 yılına kadar 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.