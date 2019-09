Avrupa'nın kalbine Türk imzası!

Yaklaşık 60 milyon euroluk yatırım bedeline sahip Northgate, bir Türk yatırımcısının Düsseldorf’ta hayata geçirdiği en büyük proje olarak kayıtlara geçti. Projede yer alacak olan 431 odalık otel bölümü için de Novum Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması yapıldı.



Coğrafi konumu ve gelişmiş altyapısıyla, Avrupa’nın en önemli ticaret metropolleri arasında gösterilen Düsseldorf’un en önemli projelerinden biri bir Türk şirketi olan Peker Holding tarafından hayata geçiriliyor. Tamamlandığında şehrin simge yapıları arasında gösterilecek Northgate projesinin temeli Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel’in de hazır bulunduğu bir törenle atıldı.



BELEDİYE BAŞKANI MIPIM’DE DE BİZZAT TANITMIŞTI



Düzenlenen temel atma töreninde bir konuşma yapan Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel, son yıllarda çok sayıda yabancı yatırımcının Düsseldorf’a ilgi gösterdiğinin altını çizerken “Tüm bunlar içerisinde, şehrimize kalıcı katkı sağlayan; şehrimizin ekonomisine ve istihdamına sürdürülebilir desteklerde bulunan firmalar her zaman bizim için ön planda olmuştur. Peker Holding de bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle, şehrimize çok önemli katkılarda bulundu. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Northgate projesini, geçtiğimiz aylarda Cannes’da düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM’de de bizzat tanıttığını hatırlatan Thomas Geisel, “Northgate şahsen çok beğendiğim bir proje ve bu projenin Düsseldorf ekonomisine de büyük katkı sunacağına inanıyorum. İstanbul ile Dusseldorf birbirine çok benzeyen iki şehir. Bu projenin iki kenti birbirine daha çok yakınlaştıracağına inanıyorum” dedi.



YURT DIŞINDA 20’YE YAKIN PROJE YAPTIK



Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker de Türkiye’deki uzmanlıklarını bundan 7 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini ifade ederken, “Bugüne kadar Almanya ve İngiltere başta olmak üzere, yurt dışında 20’ye yakın projeyi hayata geçirdik. Tabii tüm projelerimiz bizim için önemli ama Düsseldorf’a kazandıracağımız bu projenin yeri bizde ayrı. Northgate’in bu güzel şehrin tanıtımına ve kalkınmasına da büyük katkı sunacağına inanıyorum” dedi.



BU TÜRK GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN BAŞARISIDIR



Peker Holding olarak geliştirdikleri her projede başlıca hedeflerinin doğaya, insanlığa, çevreye katkı sağlayan; şehirlerin dokusuna uygun, uzun yıllar sonra dahi değerini koruyabilen kalıcı eserler üretmek olduğunu vurgulayan Hasan Peker şöyle devam etti: “Northgate projesi de tamamlandığında bu şehrin simge yapıları arasında yerini alacak. Bir Türk şirketi olarak, ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir sorumluluğu üstleniyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Northgate projemiz, Peker Holding’in olduğu kadar Türk gayrimenkul sektörünün de başarısıdır. Küresel bir gayrimenkul markası olarak, Peker Holding her zaman iş modeli olarak sürdürülebilirliği temel aldı. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerimizde, doğaya ve insana yararı ilke edindik. “Bölgeye ve insana nasıl değer katabiliriz, yeşil alanları nasıl artırabiliriz” sorusuna çözüm aramak, bizim için hep karlılıktan önce geldi. Bu sayede de ilk günden bugüne, şehirlere ruh katan projelere imza attık. ”

“Türkçe’de ‘Kuzey Kapısı’ anlamına gelen Nortgate’i bir ‘kardeşlik kapısına’ dönüştürmek en büyük dileğim” diyen Hasan Peker, sözlerini şöyle noktaladı: “Düsseldorf Belediyesi’nin yönlendirmesiyle Almanya’nın önemli sanatçılarından bir heykeltraşla çalışmak arzusundayız. Bu kardeşliğe vurgu yapacak bir sanat eserinin projenin içinde yer almasını ve şehrin yeni simgelerinden biri olmasını çok istiyoruz. Yürekten arzuladığı bir konu var; İstanbul ve Düsseldorf’u kardeş şehirler haline getirmek dileğindeyiz...

İşimiz hiç de zor değil Çünkü kardeşlik misyonumuzda aşk var, severek birleştirmek var. Yüzyıllar öncesinden Anadolu’dan seslenen Taptuk Emre’nin dediği gibi “Aşkla yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır.”

Gelin Nortgate’i iki kültür arasında yeni bir kardeşlik kapısı haline getirelim. Yine Anadolu’dan çıkıp dünyaya mal olmuş ünlü bilge Mevlana’nın dediği gibi; “Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil” diyelim.”



27 BİN METREKARE SATILABİLİR ALAN



Düsseldorf Havalimanı’na 8 dakika, şehir merkezine ise 15 dakika uzaklıkta yer alan Northgate projesi, ‘Kuzey Kapısı’ anlamına geliyor. Şehir ekonomisinin kalbinin attığı fuar alanına olan yakınlığıyla da dikkat çeken proje, 12 bin metrekare alan üzerinde yükselecek. 7 bin metrekare otopark, 2 bin metrekare ofis alanları ve 16 bin metrekareden oluşan otel olmak üzere 27 bin metrekare satılabilir alandan oluşuyor.





HER GÜN 40 BİN ARAÇ GEÇİYOR



Peker Holding iştiraki Peker GMBH tarafından hayata geçirilecek projenin doğrudan Zubringer Nord’da ve her gün yaklaşık 40 bin araç yoğunluğunun yaşandığı bir noktada olması nedeniyle bu projeye Düsseldorf’un gelişmesi bakımından özel bir önem atfediliyor. Bunun yanında, Peker Holding’in bu yatırımının, şehrin kuzeyine yeni yatırımlar çekip bölgenin gelişmesinde itici güç olması bekleniyor.



OTEL İÇİN 25 YILLIK ANLAŞMA YAPILDI



Projede yer alacak olan 431 odalık otel bölümü için Novum Hotel Grubu ile 25 yıllık bir kira anlaşması da yapıldı. 1988 yılında kurulan, Almanya merkezli Novum, bugün Avrupa’nın en büyük otel grupları arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla Avrupa genelinde Novum çatısı altında faaliyet gösteren 179 otelin toplam oda kapasitesi ise 20 binin üzerinde.