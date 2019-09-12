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Avrupa'nın hamlesi Bitcoin'in yönünü değiştirdi

Avrupa'nın hamlesi Bitcoin'in yönünü değiştirdi

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen faiz indiriminin hisse senedi piyasalarına olumlu yansımasına paralel olarak kripto para birimleri piyasalarına da yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 312 dolarla 10 bin 300 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen faiz indiriminin hisse senedi piyasalarına olumlu yansımasına paralel olarak kripto para birimleri piyasalarına da yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 10 bin 312 dolarla 10 bin 300 dolar düzeyinin üzerine yükseldi.

ECB, Perşembe günü "enflasyondaki zayıf görünümüne" yanıt olarak faizi 10 baz puan düşüşle yüzde eksi 0.50'ye indirdiğini duyurdu. ECB'den yapılan açıklamada beklentilere paralel olarak faizdeki indirimin yanında refinansman operasyon faiz oranının ve marjinal faiz oranının sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.25'te sabit tutulduğu belirtildi.

ECB, enflasyon oranı yüzde 2.0'ye yakın düzeylere yaklaşana kadar söz konusu faizlerin sabit tutulmasına veya düşürülmesine karar verildiğini vurguladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.38 artışla 10 bin 312 dolara yükseldi ve 184 milyar 926 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 70.2'sini oluşturdu.

Toplam 2,749 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 biriminden son 24 saatte 56'sı yükselirken, piyasada etkili olan artışa yüzde 16.66 ile 72'nci sıradaki Metaverse ETP öncülük etti.

En büyük 10'dan da son 24 saatte yüzde 0.66, yüzde 0.04, yüzde 2.75 ve yüzde 0.71 ile sırasıyla yalnızca Litecoin, Tether, Binance Coin ve Monero düştü.

Bitcoin'deki artış eğiliminin altcoinlerde de etkili olmasıyla piyasa hacmi son 24 saatte 263 milyar 469 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 50 milyar 755 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.38

2.Ethereum yüzde 1.11

3.Ripple yüzde 0.44

4.Bitcoin Cash yüzde 0.61

7.EOS  yüzde 0.79

9.Bitcoin SV yüzde 0.07 yükselirken

5.Litecoin yüzde 0.66

6.Tether yüzde 0.04

8.Binance Coin yüzde 2.75

10.Monero yüzde 0.71 düştü.

(DHA)

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