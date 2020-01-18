Avrupa'nın ekonomi devi zor durumda! Altın yılların sonu mu?

Küresel finansal krizden sonra güçlü büyüme performansı gösteren Alman ekonomisi, ticaret ihtilafları ve küresel belirsizliklerin ortasında geçen yıl yüzde 0,6'lık bir büyüme gösterdi. Böylece, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2013’den beri en zayıf büyüme performansını ortaya koydu.

Alman ekonomisi 2018’de 1,5, 2017’de 2,5, 2016’da 2,2, 2015’te 1,7 ve 2014’te 2,2 ve 2013’te yüzde 0,4 büyüme kaydetmişti.

Uzmanlar, daha önce yapılan yapısal reformlar, mali teşvik, küreselleşmenin zirvede olması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düşük faiz oranları ve nispeten zayıf bir avronun son 10 yılda Alman ekonomisinde güçlü bir büyümenin gerçekleşmesini sağladığını belirterek, 2020’li yılların Alman ekonomisi için “altın yıllar” olmayabileceğine dikkati çekiyor.

Gelecek 10 yılda, Çin ekonomisindeki yavaşlama, küresel ticaret ihtilafların artması, Brexit, ABD ile muhtemel ticari sorunlar ve kilit piyasalardaki küçülmeler nedeniyle dış talep kaynaklı sorunlarla birlikte Almanya ekonomisinin zor dönem geçirmesi bekleniyor.

Avrupa’da sürekli ötelenen mali birlikle ilgili kurumsal reform ve dijitalizasyon gibi geleceğin ekonomilerine yönelik ortak strateji eksiklikleri de Alman ekonomisi baltalayan konular arasında.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Alman sanayisinin resesyonda olduğunu ve dipten çıkış için işaretin olmadığını vurgulayarak, ülkede ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 0,5’e gerilemesini bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre yapısal dönüşümden dolayı otomobil sektöründe yaşanan kriz, azalan rekabet gücü, ticaret savaşları, hızlı büyüyen Çin'in her alanda rakip olması ve ülkede yaşanan demografik dönüşüm Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisine sahip olan Almanya'nın ekonomisinde gelecek 10 yılda büyümeyi baltalayan unsurlar olarak sıralanıyor.