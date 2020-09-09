Avrupalının mutfağına ‘Made in Türkiye' imzası

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkan Vekili Talha Özger, Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe ürün grupları bazında yüzde 35’lik payla en fazla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ettiğini belirterek, “Avrupalının evindeki küçük ev aletleri Made in Türkiye olacak” dedi.

AĞUSTOSTA %12 ARTTI



Geçen yılı 2.5 milyar dolar ihracatla kapatan ev ve mutfak eşyaları sektörünün üretim ve ihracat odaklı stratejiler geliştirmeye devam ettiğini belirten Özger, sektörün haziranda yüzde 33, temmuzda yüzde 7.7, ağustosta ise yüzde 12 büyüme kaydettiğini bildirdi. Özger, şunları kaydetti: “En fazla ihracatı yüzde 55 ile AB ülkelerine yapıyoruz. Avrupalı firmalar pandemi nedeniyle tedarik zincirlerini değiştiriyor. Bu bölgedeki fırsatları iyi değerlendirir ve kalıcı olursak hem sektörümüze hem de ülkemizin cari açığının kapanmasına ciddi katkımız olur. Avrupalının evindeki küçük ev aletleri Made in Türkiye olacak.”

YÜZDE 39’LUK PAYA SAHİP



Özger, sektörde ürün grupları bazında dünyada en fazla elektrikli küçük ev aletlerinin ithal edildiğine dikkati çekti. Bu ürün grubunun dünyada yüzde 39’luk pazar payına sahip bulunduğunu aktaran Özger, “Küresel dağılımda yüzde 28 metalden mamul sofra eşyaları, yüzde 19 plastik, yüzde 8 seramik, yüzde 6 ise cam grubu var. Türkiye en çok yüzde 35’lik oranla elektrikli küçük ev aletleri ihraç ediyor” dedi.