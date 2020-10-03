  • $7,7612
  • 9,0991
  • 473.869
  • 1145.03
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Ekim 2020 Cumartesi 23:47 | Son Güncelleme:

Avrupalılar pandemide Türk üreticilere yöneldi

Avrupalılar pandemide Türk üreticilere yöneldi

Pandemi turizmi ve buna bağlı üretim yapan birçok sektörü olumsuz etkiledi. En son otellerin açılması ve vatandaşın tatil planında tereddütler yaşaması, plaj kıyafetleri ve tatil ihtiyaçlarıyla ilgili satış yapan esnafın da hazırlıksız yakalanmasına neden oldu.

Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen avantajların da ortaya çıktığında dikkat çekerek, “20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemide Çin’in devre dışı kalması, Avrupa’nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı. Satışlarımıza olumlu yansıdı. Avrupa’ya giriş kapısı olarak gördüğümüz İngiltere yatırımımızı öne çektik” ifadelerini kullandı.

BOYUNLUK ÇOK SATTI

Pandemi sürecinde ‘polar boyunluk’ ürününün en çok sattıkları ürün olduğunu vurgulayan Yolcu, “Diğer gözde ürünümüz olan bereler için de bu kış sezonu için çok güzel koleksiyonlar hazırladık” dedi.

TEDARİKÇİ İÇİN DESTEK

Yolcu, “Bizim için üretim yapan birçok tedarikçimize yardımda bulunduk. Üretimi sürdürdük. Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Dünya ve ülkemizde yaşanan bu olumsuz durumu çok güzel idare ettiğimiz kanısındayım” ifadelerini kullandı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı twitter'dan ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER L

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: TEBER Lazer Güdümlü Kiti hedefi tam isabet ile vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Okullarda korona virüs vakasına rastlanırsa ne olacak?

Kırklareli'nde sahilde toplanan çöplerle tatilcilere esprili tepki

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.