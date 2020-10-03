Avrupalılar pandemide Türk üreticilere yöneldi
Pandemi turizmi ve buna bağlı üretim yapan birçok sektörü olumsuz etkiledi. En son otellerin açılması ve vatandaşın tatil planında tereddütler yaşaması, plaj kıyafetleri ve tatil ihtiyaçlarıyla ilgili satış yapan esnafın da hazırlıksız yakalanmasına neden oldu.
Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen avantajların da ortaya çıktığında dikkat çekerek, “20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemide Çin’in devre dışı kalması, Avrupa’nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı. Satışlarımıza olumlu yansıdı. Avrupa’ya giriş kapısı olarak gördüğümüz İngiltere yatırımımızı öne çektik” ifadelerini kullandı.
BOYUNLUK ÇOK SATTI
Pandemi sürecinde ‘polar boyunluk’ ürününün en çok sattıkları ürün olduğunu vurgulayan Yolcu, “Diğer gözde ürünümüz olan bereler için de bu kış sezonu için çok güzel koleksiyonlar hazırladık” dedi.
TEDARİKÇİ İÇİN DESTEK
Yolcu, “Bizim için üretim yapan birçok tedarikçimize yardımda bulunduk. Üretimi sürdürdük. Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Dünya ve ülkemizde yaşanan bu olumsuz durumu çok güzel idare ettiğimiz kanısındayım” ifadelerini kullandı.