Avrupalılar pandemide Türk üreticilere yöneldi

Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, yaşanan bu olumsuzluklara rağmen avantajların da ortaya çıktığında dikkat çekerek, “20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Pandemide Çin’in devre dışı kalması, Avrupa’nın Türk üreticilere yönelmesini sağladı. Satışlarımıza olumlu yansıdı. Avrupa’ya giriş kapısı olarak gördüğümüz İngiltere yatırımımızı öne çektik” ifadelerini kullandı.

BOYUNLUK ÇOK SATTI

Pandemi sürecinde ‘polar boyunluk’ ürününün en çok sattıkları ürün olduğunu vurgulayan Yolcu, “Diğer gözde ürünümüz olan bereler için de bu kış sezonu için çok güzel koleksiyonlar hazırladık” dedi.

TEDARİKÇİ İÇİN DESTEK



Yolcu, “Bizim için üretim yapan birçok tedarikçimize yardımda bulunduk. Üretimi sürdürdük. Bunun meyvelerini ise almaya başladık. Dünya ve ülkemizde yaşanan bu olumsuz durumu çok güzel idare ettiğimiz kanısındayım” ifadelerini kullandı.

