Avrupalı da 5 çayında Türk bisküvisi yiyor

Son 5 senede Gaziantep’teki fabrikasına 250 milyon dolarlık yatırım yapan Şölen, şimdi bu yatırımların meyvalarını toplamaya başladı. Bir vatandaşın karantinaya girmeden hemen önce markete koşup aldığı Luppo; şirketin bir diğer markası Biscolata’ya birlikte dünyada da dalga dalga yayılıyor. Şölen CEO’su Elif Çoban, “Amazon’da cookie’ler kategorisinde ilk 10’da 3-4 tane ürünümüz var. Biscolata Mood, Amerika’nın en iyi atıştırmalıklarının belirlendiği “The Snackie Awards”da “Top Cookie-en iyi kurabiye” seçildi. 30 Avrupa ülkesinde 10 bin mağazası bulunan market zinciri Lidl’a hem Luppo hem Biscolata markalarımızla girdik. Bu bizim için tarihi bir dönüm noktası. Aynı zamanda Türk markaları içinde de bir ilk” dedi.

Şölen için 2020 nasıl başladı, nasıl devam ediyor?

Biz her yıl olduğu gibi 2020 için de agresif büyüme hedefleri belirlemiştik. Ocak şubat aylarında da her şey gayet yolunda gidiyordu. Mart ayıyla beraber bir belirsizlik oldu. İhracatta, gümrüklemede bazı sıkıntılar yaşadık. Ancak her şeye rağmen geçen yıla göre yüzde 20 büyümemiz var. Üretimimizde hiç aksama olmadı. İşe alımlarımız devam etti. Biz son yıllarda kendimize dünyada çikolata ve şekerlemenin en fazla tüketildiği 20 ülkeyi hedef olarak belirlemiştik. Ve bu bölgelerde ‘5 yılda 5 kat büyüyeceğiz’ diye hedef koymuştuk. 2020’de bu bölgelere daha fazla odaklanarak, diğer bölgelerdeki küçük daralmaları kapattık.

ADAM SMITH’İN GÖRÜNMEZ ELİ DEĞDİ

Pandeminin başında bir de Luppo rüzgarı oldu…

Evet biz de herkes gibi televizyondan olayları takip ederken bir baktık Luppo sosyal medyada ‘trend topic’ olmuş. Bizim için tüketicinin ürünümüzü takdir etmesi için çok güzeldi. Zaten pandemi öncesinde de Luppo’nun satış trendleri yüzde 60-70 yukarıya çıkıyordu. Pandemi döneminde daha da arttı. Ama çok da artamazdı zira o hattın kapasitesi yüzde 80 doluydu. Ekstra yüzde 20 arttı diyebilirim. Bizim için önemli olan markanın bu kadar öne çıkması oldu. Adam Smith’in bir ‘görünmez el’ teorisi vardır. Ben buna çok inanıyorum. Bir şeyi güzel yapıyorsanız, eninde sonunda bir karşılık buluyor. Ortak zeka onu buluyor.

Peki çikolata şekerleme pazarında büyüme oldu mu karantina döneminde?

Omadı. Bizim sektörde markete ne kadar çok girerseniz, sokağa ne kadar çıkarsanız satış o kadar artar. Çünkü ürünü gördükçe etkilenip alıyorsunuz. Bu yüzden eve kapanma döneminde sektörde küçülme olmadı ama büyüme de olmadı.

Birçok sektörde satışlar online’a kaydı, sizde nasıl?

Bizim Amerika pazarı için yaptığımız en önemli işlerden biri Amazon’a girmek oldu. Şu anda Amazon’da 30’un üzerinde Biscolata çeşidimiz var. Hatta cookie’ler kategorisinde ilk 10’da 3-4 tane ürünümüz bulunuyor. Amerikalılar Biscolata’ya Türk bisküvisi diyorlar ve çok seviyorlar. Hatta Biscolata Todays.com’un yaptığı ve Amerika’nın en iyi atıştırmalıklarının belirlendiği “The Snackie Awards”da “Top Cookie-en iyi kurabiye” seçildi. Wallmart’a ketojenik ürünler yapıyoruz. Amerika’da çok iyi gidiyoruz.Oradaki ciromuzu 2021’de bu yılın 2 katının da üstüne çıkarmayı hedefliyoruz.

Avrupa’da durum nasıl?

Avrupa’da tarihi bir dönüm noktası yaşıyoruz. 30 ülkede 10 bin mağazası olan Lidl’ların stratejik tedarikçisi seçildik. Böyle bir market grubunda, stratejik tedarikçi seçilen başka bir Türk gıda firması yok. Biscolata ve Luppo’ya kendi standlarıyla yer verdiler. Bundan 15 yıl önce Aldi’nin Lidl’ın üst düzey yöneticileriyle görüşemezdik. Şimdi buralara kendi markalarımızla girdik. Ve oturup ‘birlikte nasıl proje geliştiririz’ diye konuşuyoruz.

2 MİLYAR TL CİRO

Cironuz ne olacak bu yıl?

Biz ciromuzun yüzde 60’ından fazlasını yurtdışından yapıyoruz. Bu yılı 2 milyar TL ile kapatacağız. Geçen yıl 1 milyar 650 milyondu. Tabii bu artışta kurların da etkisi var. Ama biz yine de böyle bir yıl için kendimizi başarılı görüyoruz.

2021’de dünyanın Mart 2020 koşullarına döneceğini, tekrar eve kapanacağımızı sanmıyorum. Hiçbir ekonomi bunu kaldırmaz. Biz 2021’de tonaj bazında %20 büyüme hedefliyoruz.

DÜNYADA İLK 10’A NEDEN GİRMEYELİM?



Türkiye’de tatlı atıştırmalık tüketimi nasıl dünyaya kıyasla?

Dünyada en fazla çikolata, şekerleme tüketimini İngilizler yapıyor. 11 kg’ye varan bir tüketimleri var. Öğle yemeğinde bile şeker yiyorlar. Ortadoğu’da 6 kg civarında, Türkiye’de ise 2 kg’yi bulmuyor.

Peki çikolata rekabetin bu kadar yoğun olduğu Avrupa’da tutunmak zor değil mi?

Biz yüzlerce üreticinin olduğu alanlara girmiyoruz. Orada üretilmeyen ürünleri üretiyoruz. Mesela Chocodans isimli ürünümüzü üreten dünyada bizden başka sadece bir firma var.

Avrupa’da şirket almayı düşünür müsünüz?

Avrupa’daki satılık firmaların çoğu zarar eden firmalar. Zarar eden bir yapıyı alıp, 3-4 yıl fonlamak mı, yoksa dünyada kendi markanla tanınmak mı.. Bizim tercihimiz ikincisi. Biscolata’yla ilgili iddialıyız. Dünyada söz sahibi olan ilk 10 firmadan biri olmamamız için bir gerekçe yok.

PATRONLAR DEĞİL ŞİRKET ZENGİN



Siz fabrikada yatırımlarınızı tamamlamıştınız değil mi?

Evet tamamladık. Son 5 yılda 250 milyon doyar yatırım yaptık. Ama hiç yatırım konuşmadığımız bu yılda bile 60 milyon euroluk yatırımımız oldu. Biz kazandığımızı yatırıma yönlendiren bir firmayız. Gücümüzü buradan alıyoruz. ’Türkiye’de para çok ama o paralar yastık altında’ derler. Bizim şirkette ise tam tersi. Kişiler değil, şirket daha güçlü, Patronlar olarak zengin değiliz, servetlerimiz yok ama şirketimiz güçlü. Çünkü bütün parayı şirkete yatırıyoruz.

ŞU AN KİMSE ŞİRKETİNİ SATMASIN



Size talipler geliyor mu?

Çok gelen giden oluyor ortak olalım diye. Faizlerin düşüşüyle birlikte şirketler yatırım yapacak güçlü firmalar arıyorlar. Bunların arasında stratejik oyuncular da fonlar da var. Bana göre bir şirketin ortak alması için birkaç gerekçe olabilir. Mesela bir hedefi vardır ve bunun için yapması gerekenler atması gereken adımlar vardır, ancak finansal olarak bunları yapacak gücü yoktur. Veya şirketin vizyonu yoktur, farklı bir bakış açısı arayışındadır. Ya da ülkenin konjonktürü çok iyidir, şirket müthiş değerlenmiştir, satıp kar etmek istersin. Dövizdeki yükselişten dolayı şirketlerin ucuzladığı bu dönemde hiçbir Türk firması şirketlerini elden çıkarmamalı.