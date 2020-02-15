Avrupa'dan yerli yük vagonlarına yoğun talep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kullanıcısına sağladığı avantajlar ve üretimdeki kalite anlayışından dolayı yeni nesil yerli yük vagonlarının çok uluslu şirketlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini dile getirdi. Avrupa’da faaliyet gösteren firmalar adına üretilecek yeni nesil yerli yük vagonları için TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında üç protokol imzalandığını belirten Turhan, Avusturya merkezli GATX firması için geçen yıl imzalanan 150 adet 80 feetlik Sggrs tipi konteyner taşıma vagonu üretilmesine dair protokolün güncellendiğini, üretim planına aynı vagondan 250 adet daha ilave edildiğini kaydetti.

600 BOJİ ÜRETİLECEK

Turhan, geçen yıl üretimine başlanan vagonların imalatına bu yıl da devam edileceğine dikkati çekerek, “TÜDEMSAŞ-özel sektör-iş birliğiyle GATX firması için toplamda 400 adet Sggrs tipi yük vagonu üretilecek” diye konuştu. Avrupa merkezli TOUAX firması içinde üretim yapılacağını anlatan Turhan, “TOUAX firmasına 200 adet 90 feetlik konteyner taşıma vagonu ve 600 adet boji üretilmesi karara bağlandı” ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMADA ASLAN PAYI DEMİR YOLUNUN

2020 Yılı Yatırım Programı’na göre, yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine bu yıl 4,9 milyarlık yatırım yapılacak. En fazla ödenek, 2 milyar 550 milyon lirayla Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ödeneklerinin yüzde 42,43’ü demiryolu yatırımlarına harcanacak. TCDD’nin yatırım ödeneğinin yüzde 45,8’i yüksek hızlı ve hızlı tren projelerine harcanacak.

EK SİPARİŞLER VERİLEBİLİR

Mevcut siparişin ardından ek sipariş verilebileceğine işaret eden Turhan, “TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında Avrupa’da faaliyet gösteren başka bir lojistik firması için 18 yük vagonu ve 54 H tipi boji üretilmesi için de protokol imzalandı” dedi. İmzalanan protokollerle TÜDEMSAŞ-özel sektör işbirliğiyle üretilerek Avrupa’ya ihraç edilecek yeni nesil yük vagonları ve bojilerin şirketin üretim planına alındığını bildiren Turhan, söz konusu yük vagonlarının imalat planlamasının yapıldığını anlattı.