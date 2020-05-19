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  3. Avrupa'da otomobil pazarı yüzde 78,3 daraldı

Avrupa'da otomobil pazarı yüzde 78,3 daraldı

Avrupa'da otomobil pazarı yüzde 78,3 daraldı

AB, Birleşik Krallık ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 78,3 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Nisan ayı Avrupa otomobil pazarı raporuna göre, AB, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı Nisan ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 78,3 azalışla toplam 292 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti. AB,UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Nisan döneminde yüzde 39,1 azaldı ve toplam 3 milyon 346 bin 193 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5 milyon 492 bin 3 adetti.

2020 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,3 artış ve 121 bin 455 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8’inci ülke olarak yer aldı.

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 97,6 ile İtalya, yüzde 97,3 ile İngiltere, yüzde 96,5 ile İspanya’da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre tüm Avrupa pazarlarında daralma gerçekleşti. Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 50,7 ile İtalya, yüzde 48,9 ile İspanya, yüzde 48,0 ile Fransa’da görüldü. İlk dört ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.


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