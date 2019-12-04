Avrupa'da işsizler ordusu

Yavaşlayan ekonomi, düşen kârlılık ve artan maliyetlerle birlikte işten çıkarmalar Avrupa geneline yayılıyor. Küçülmeye giden sektörlerin başındaysa finans ve otomotiv ilk sıraları paylaşıyor. En son İtalya merkezli UniCredit bankası 8 bin kişiyle yollarını ayıracağını açıkladı. Banka, işten çıkarmalarla yaklaşık 500 şubesini kapatacak.

18 BİN KİŞİ BİRDEN!

Alman yatırım bankası Deutsche Bank 18 bin kişiyi işten çıkarma kararı alırken, Asya’daki bazı birimlerini kapatmaya başlamıştı. Bankacılık devi HSBC’nin çoğu Avrupa’da olmak üzere 10 bin kişiyi çıkarması bekleniyor. Alman Commerzbank da 4 bin 300 bin kişiyle yollarını ayıracak. İspanya merkezli Banco Santander, Barclays, Fransız Societe Generale ile birlikte Avrupa’da bankaların 70 binden fazla çalışanı çıkarması bekleniyor.

MALİYETİ İŞÇİDEN ÇIKARIYORLAR

Almanya’da da dev otomotiv markalarından peş peşe işten çıkarma haberleri geliyor. Fabrikaları elektrikli model için dönüştürmeye başlayan markalar, maliyetleri işçilerden çıkarıyor. En son Audi 9.500, Mercedes 10 bin işçiyi çıkaracağını açıkladı. Almanya’da 100 binden fazla otomotiv işçisinin işini kaybetmesi bekleniyor.