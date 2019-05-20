AVM'lere Ramazan mesaisi eleştirisi

Perakende Yasası’nda düzenleme yapılarak AVM’lerin çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak sınırlandırılmasını öneren Palandöken, söz konusu işletmelerin Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmasının sağlanması gerektiğini de bildirdi.