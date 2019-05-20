AVM'lere Ramazan mesaisi eleştirisi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM’lerin Ramazan ayı nedeniyle kapanış saatlerini 23.00- 24.00’lere kadar çıkarmasının esnaf açısından haksız rekabet yarattığını belirterek, “Mübarek Ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli” ifadesini kullandı.
Perakende Yasası’nda düzenleme yapılarak AVM’lerin çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak sınırlandırılmasını öneren Palandöken, söz konusu işletmelerin Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmasının sağlanması gerektiğini de bildirdi.