Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0459
  • 6,7523
  • 248.176
  • 86.845
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. AVM'lere Ramazan mesaisi eleştirisi

AVM'lere Ramazan mesaisi eleştirisi

AVM'lere Ramazan mesaisi eleştirisi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM’lerin Ramazan ayı nedeniyle kapanış saatlerini 23.00- 24.00’lere kadar çıkarmasının esnaf açısından haksız rekabet yarattığını belirterek, “Mübarek Ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli” ifadesini kullandı.

Perakende Yasası’nda düzenleme yapılarak AVM’lerin çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak sınırlandırılmasını öneren Palandöken, söz konusu işletmelerin Avrupa’da olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmasının sağlanması gerektiğini de bildirdi.  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Fenerbahçe'nin yeni yengesi Burcu Özberk!
Nusret dünyaca ünlü DJ'in klibinde boy gösterdi
İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
19 Mayıs 1919 tarihinde başlayan Milli Mücadele´de birçok kadın kahramanımız vardı. Askeri kayıtları

19 Mayıs 1919´da Milli Mücadele Nasıl Başladı? Milli Mücadele´de Türk Kadını ve Kara Fatma | Konuk: İlknur Bektaş #TarihiGün Bölüm 4

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması

Sigortasız işçiye çifte tazminat yasal faiziyle alabilir