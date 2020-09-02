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  3. AVM'lerde alışveriş hacmi yüzde 70'i aştı
02 Eylül 2020 Çarşamba 00:26 | Son Güncelleme:

AVM'lerde alışveriş hacmi yüzde 70'i aştı

AVM'lerde alışveriş hacmi yüzde 70'i aştı

Alışveriş merkezli danışmanlık şirket KDM, pandemiyle birlikte dibe vuran AVM sektörünün son dönemde tekrar yükselişe geçtiğini, iş hacminin geçen yılın aynı döneminin yüzde 70'ini geçtiğini söyledi.

Şimdiye kadar yurtiçi ve yurtdışında 50’nin üzerinde AVM’ye proje & konsept geliştirme, kiralama ve yönetim hizmeti veren KDM’nin kurucusu Murat İzci, pandeminin sektör üzerindeki etkilerinin azalmakta olduğunu ifade ederek, “Ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70’i geçti. İkinci bir dalga gelmezse sektör yıl sonuna kadar normalleşir” dedi.

16 İLDE HENÜZ AVM YOK

Yaptıkları araştırmayla Türkiye’nin AVM haritasını çıkardıklarını vurgulayan İzci, sonuçları şöyle anlattı: “Eylül itibarıyla ülke genelinde AVM sayısı 434. Pazar değeri 58 milyar dolar. İstihdam ise 520 bin. 81 ilin 65’inde AVM var. Kiralanabilir alan sıralamasında başta İstanbul var, onu Ankara ve İzmir izliyor.” 

DURUP NEFESLENMEK GEREK

Bin kişiye düşen metrekare listesinde sıralamanın Ankara, İstanbul, Bolu olarak değiştiğini söyleyen İzci, “İlçelere bakıldığında ise İstanbul Bakırköy, İzmir Balçova, İstanbul Şişli. Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre AVM yatırımlarıyla ilgili durup bir nefeslenmek gerekiyor” dedi. 

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