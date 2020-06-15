'AVM kiraları kapitülasyon haracı gibi'

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Perakende sektörü pandemiyle birlikte başlayan zor günleri ‘İhtiyacını ertemele, ekonomiye sahip çık’ kampanyasıyla aşmaya çalışıyor. 75 gün kapalı kalan mağazaların, normalleşmesinin de bir 75 gün süreceğini söyleyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu bu süreçte AVM’lerden bekledikleri desteği göremediklerini belirtiyor. Orakçıoğlu, “AVM’lerin 4’te üçü duyarlı davrandı ama yabancı fonlara ait olan AVM’lerde aynı tavrı göremedik” diye konuştu.

Birleşmiş Markalar Derneği bir kampanya başlattı. İnsanları alışverişe davet ediyorsunuz. Nasıl işler?

Zor günleri böyle aşmak mümkün. Sloganımız da güzel, “İhtiyacını ertemele, ekonomiye sahip çık” diyoruz. Böyle dönemlerde dayanışma ve empati çok önemli. Mesela kısa çalışma desteği sektör için cansuyu oldu. Sektör şu anda ayaktaysa, bu destek sayesinde ayakta. Bizim beklentimiz bunun bir süre daha uzaması. Bir de bu duyarlılığı alışveriş merkezlerinden (AVM) de bekliyoruz.

Markaların birçok AVM’yle anlaşma sağladığını duymuştuk.

Evet ama hala yeni normali kabul etmeyen, eski sözleşmelerin şemsiyesi altında hareket etmeye çalışan AVM’ler var. Hem kendilerine zarar veriyorlar, hem de piyasaya...

Siz ne diyorsunuz, onlar ne diyor?

Biz diyoruz ki ‘şu anda paylaşacak bir pasta yok, bölüşecek ekmek var. O yüzden gelin, bizim mutfağımız zaten sizin elinizde. Ne kadar iş yapıyorsak, buradan belli bir oranda size pay verelim. Eskiden 6-8 oranında ciro kirası veriyorduk. Bunu 2-3 puan artıralım. Önümüzdeki 3 ay için size yaptığımız ciro oranında kira ödeyelim. Sonra tekrar masaya oturalım. Çünkü bu dönem birbirimize sahip çıkma dönemi, empati yapma dönemi. Dayanışma içinde bu dönemi atlatalım’. AVM’lerin 4’te 3’ü de buna ılımlı yanıt veriyor ama yabancı fonların sahip olduğu AVM’lerden aynı duyarlılığı görmüyoruz. Kapitülasyon dönemindeki haraç gibi, hep daha fazlasını istiyorlar. Ben onları itidale davet ediyorum. Diğer yandan insan karşındakini düşünmediği zaman aslında kendine de zarar veriyor.

300 BİN TL’YE BİLE KİRA VAR



Çok mu yüksek kiralar?

İnanılmaz rakamlar var. İstanbul’a çok turistin geldiği dönemde bu rakamlar göze batmıyordu ama şimdi 200-300 metrekarelik mağazalara 200-300 bin TL kira doğru değil. İnsanlar bu kadar ciro bile yapmıyor.

Peki o AVM’den çıkmak seçenek olamaz mı?

Evet bu da taleplerimizden biri. Piyasanın kendi içinde bir dengesinin oluşması için tazminatsız çıkış hakkının olması gerek. Eğer sen benim verebileceğim kirayı beğenmiyorsan, benden daha iyisini bulabileceğine inanıyorsan, el sıkışıp ayrılalım. İyi günde birlikteydik. Bu dönemde de birbirimize zarar vermeden ayrılmayı bilelim.

Mağazaya giren kişi sayısı pandemi öncesine oranla ne kadar azaldı?

Bu rakam, AVM’ye girenlerle paralel. AVM’lere giren kişi sayısı da 3’te bire indi. Ama aslında tablo çok da olumsuz değil. İnsanların belli çekinceleri var. Ama içeri giren müşteri de daha hızlı davranıyor. Denemeden ürün alabiliyor. Bizim de işimiz müşterinin işini kolaylaştırmak. Bunun için çok farkla projeler de geliştiriyoruz. Müşterinin mağazaya gelmeden tam üzerine uygun alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımız var. Biz teknolojiyi seven bir firmayız. Bundan sonra mağazaların bir kısmını deneyim mağazası yapacağız.

Artık Damat da maske satacak. Koleksiyonlarımızı tamamlayacak maskeler üretmek için çalışmalara başladık. Fakat 2 dolarlık maske kumaşı fiyatı da bir anda 12 dolara çıktı.

HAVLU ATANLARIN BOŞLUĞUNU DOLDURABİLİRİZ



Peki bu aralar sektörün gündeminde neler var, toplantılarda neler konuşuyorsunuz

Serbest ticaret anlaşmalarının önemine ilişkin konuşuyoruz. Toplantılarda bizim sektörün yüzde 52’lik oranla AB ülkelerine bağımlı olmasının büyük bir olumsuzluk yarattığı ifade ediliyor. Amerika ve Çin arasındaki sorunların bizim için bir fırsat olduğu dile getiriliyor. Diğer yandan AB’de birçok firma içine kapandı, iflas masasına başvuranlar oldu. Havlu atanlar oldu. Biz bu süreçte kendimizi iyi konumlandırabilirsek buradan ortaya çıkan boşluğu doldurabiliriz.

LIVERPOOL SPONSORLUĞU PANDEMİYE TAKILDI



İspanya Milli Takımı’na sponsor olacağınızı duymuştuk…

Evet anlaşmıştık ama araya korona girdi. Sadece o değil. Liverpool da şubat sonunda bizimle görüşmek için İstanbul’a geldi. Onunla da el sıkışıyorduk ama o da pandemiye takıldı.

Yıl sonu hedefleriniz de pandemiye takıldı mı?

Dile kolay 75 gün mağazalarımı açmadık. Bize mağazalarınız 1 hafta kapalı kalacak deseler, ‘böyle bir şey olmaz’ derdik. 75 günün akabinde de işin normalleşmesi için de bir 75 gün gerekiyor ma son çeyrekten umutluyuz. Yıl sonu hedeflerimizi ise yüzde 30 oranında revize ittik.

BABALAR GÜNÜ BU YIL NASIL GEÇER?



Güzel hazırlıklarımız var. ‘Dünyanın en güvenilir markası baba’ diyoruz. Birinci ürün sizden, ikinci bizden diye de bir kampanyamız var.

KİLOLARI SİHİRLE KAPATIYORUZ!



Pandemi döneminde tüketim alışkanlıkları da değişti. Erkek giyiminde pandemiyle birlikte öne çıkan trendler var mı?

Tüketim alışkanlıklarında iki tane parametre var. Birincisi fonksiyonel ürünlere, diğeri de tamamen çevreye duyarlı ürünlere yönelme. Dünya kaynaklarının duyarsızca kullanılmasından rahatsızlık eğilimi daha da yükseldi. Üretim yaparken çevreye az zarar veren, doğal elyaflar kullanan markalar tercih ediliyor. Biz Damat olarak bu konuda zaten harekete geçmiştik. Hatta pet şişelerden takım elbise yapmıştık. Bir de karantina sürecinde insanlar biraz kilo aldı. Bunun çözümü de bizim kalıplarda. Buna göre geliştirdiğimiz ‘magic’ sihirli kalıplarımız var.