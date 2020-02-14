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  3. AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu

AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu

AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "AtlasGlobal havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur." denildi

26 Kasım 2019'da uçuşlarını askıya alan AtlasGlobal, 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Ancak şirket, uçuşlarını tamamen durdurma kararı aldı.

RESMEN İLAN ETTİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AtlasGlobal'in uçuşları resmen durdurduğunu ilan etti.

AtlasGlobal kurumsal iletişiminin bugün yaptığı açıklamada "AtlasGlobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor" denilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün de yapıtğı bu açıklamayla AtlasGlobal uçuşlarını resmen durdurmuş oldu.

DHA


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