AtlasGlobal iflas başvuru yaptı, uçuşlarını durdurdu

26 Kasım 2019'da uçuşlarını askıya alan AtlasGlobal, 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Ancak şirket, uçuşlarını tamamen durdurma kararı aldı.

RESMEN İLAN ETTİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AtlasGlobal'in uçuşları resmen durdurduğunu ilan etti.

AtlasGlobal kurumsal iletişiminin bugün yaptığı açıklamada "AtlasGlobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor" denilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün de yapıtğı bu açıklamayla AtlasGlobal uçuşlarını resmen durdurmuş oldu.

DHA