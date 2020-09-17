Atık motor yağı geri kazanılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayata geçirecekleri yeni uygulamayla motor yağı değişimi yapan işletmelerin belgelendirileceğini, bu sayede atık motor yağlarının geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlanacağını bildirdi. Kurum “Uygulamayla atık motor yağlarının takibi etkin şekilde yapılacak, toplama miktarı artırılacak ve geri kazanım sayesinde motor yağı ithalatı büyük oranda azaltılacak” dedi.