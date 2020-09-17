17 Eylül 2020 Perşembe 00:23 | Son Güncelleme:
Atık motor yağı geri kazanılacak
Atık motor yağları etkin takip sayesinde geri kazanılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayata geçirecekleri yeni uygulamayla motor yağı değişimi yapan işletmelerin belgelendirileceğini, bu sayede atık motor yağlarının geri kazanılarak ekonomiye katkı sağlanacağını bildirdi. Kurum “Uygulamayla atık motor yağlarının takibi etkin şekilde yapılacak, toplama miktarı artırılacak ve geri kazanım sayesinde motor yağı ithalatı büyük oranda azaltılacak” dedi.