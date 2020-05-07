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Ata yadigarı yerel tohumlar koruma altında

Ata yadigarı yerel tohumlar koruma altında

"Yerel Tohum Buluşmaları" projesiyle çiftçinin elinde bulunan ata yadigarı yerel tohum çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığında koruma altına alındı.

"Yerel Tohum Buluşmaları" projesiyle çiftçinin elinde bulunan ata yadigarı yerel tohum çeşitleri Tarım ve Orman Bakanlığında koruma altına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Yerel Tohum Buluşmaları" projesiyle halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığına teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çoğaltımı ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşit TAGEM tarafından bu yıl tescile sunulacak." dedi.


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