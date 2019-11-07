At yarışları özel sektöre devredilecek

Türkiye Varlık Fonu (TVF) at yarışları düzenleme ve yurtiçiyle yurtdışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme lisanslarına ilişkin hizmet alım sürecine başladı. Alanında deneyimli ulusal ve uluslararası stratejik oyuncular sürece davet edilecek.

CİROSU YÜKSELECEK

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Ciroyu yükseltip maliyetleri nispi olarak düşürürken at yarışları ve bahis oyunlarını dünya standartlarına getireceğiz. Milli Piyango'da olduğu gibi süreci başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.